طائرات F_16 تدمر وكراً لإرهابيي داعش وتقتل 3 منهم في المخيسى بديالى

2022/07/30 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، بأن طائرات F_16 العراقية قصفت وكرا لداعش بداخله 3 عناصر ارهابية في محافظة ديالى.

وقال بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم) ان "تقاطع المعلومات والعمل الميداني للشجعان في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اثمر بشكل كبير في حسم العديد من العمليات، خاصة انها جاءت بالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشترك".

واضاف، ان "رجال وكالة الاستخبارات طائرات القوة الجوية العراقية تم تزويدهم بمعلومات غاية الأهمية عن وكر للإرهابيين في منطقة المخيسة ضمن قاطع عمليات ديالى ، اذ غارت طائرات F_16 على هذا الوكر وحولته الى ركام وبداخله ٣ عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

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