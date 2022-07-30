المجلس الأعلى الإسلامي: اتقوا الفتنة

2022/07/30 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المجلس الأعلى الإسلامي اليوم السبت، ضرورة حفظ السلم الأهلي وحماية مصالح الشعب.وقال الناطق باسم المجلس علي الدفاعي، في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “على جميع القوى الوطنية المخلصة العمل على التهدئة وتأمين ابناء شعبنا من اية مخاطر”.

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