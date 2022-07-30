جدري القردة.. تسجيل أولى الوفيات خارج أفريقيا والصحة العالمية تتوقع المزيد

2022/07/30 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع الإعلان ثلاث وفاة في القارة العجوز والبرازيل، حذر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، السب، بأنه يمكن توقع المزيد من الوفيات المرتبطة بجدري القردة، مع التشديد على أن المضاعفات الخطيرة للمرض ما زالت نادرة.

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