وزير الصدر للمتظاهرين: ينبغى التعاون مع القوات الأمنية لحمايتكم من الاندساس

2022/07/30 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..دعا وزير الصدر صالح محمد العراقي، اليوم السبت، المتظاهرين الى التعاون مع القوات الامنية لحمايتهم من المندسين.وقال العراقي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إنه “ينبغي التعاون التام والشامل مع […]

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