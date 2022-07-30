بيان للعامري بخصوص الاحداث الاخيرة

2022/07/30 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن المعضلة سياسية وحلها سياسي والحل ممكن عبر الحوار وتقديم التنازلات من أجل العراق.وقال الكاظمي في كلمة تابعها /المركز الخبري الوطني/، إنه […]

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