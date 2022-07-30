2022/07/30 | 17:09 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: سأتحمل المسؤولية ونحن جاهزون للقيام بكل ما يلزم ونحن صادقون وعلى الآخرين تحمل المسؤولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/30 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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