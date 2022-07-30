زعيم تيار الحكمه عمار الحكيم يدعو “التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي” للحوار المباشر

2022/07/30 | 17:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، كل من “التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي”، إلى الدخول في حوار مفتوح ومباشر.مُستهلاً كلامه بايات من القران الكريم :بسم الله الرحمن الرحيم “إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ … Readmore

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