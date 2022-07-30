اقتحام واعتصام في البرلمان.. والكاظمي

2022/07/30 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي، السبت، أنه "مستعد لفعل أي شيء من أجل العراق"، وسط اقتحام جديد للمتظاهرين لمقر البرلمان في المنطقة الخضراء في بغداد وإعلانهم اعتصاما مفتوحا.

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