2022/07/30 | 18:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: k-ap9SOT9mw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يدعو المتظاهرين للتهدئة : نار الفتنة ستحرق الجميع بلا استثناء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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