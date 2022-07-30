الشباب والرياضة تستأنف العمل بملعب

2022/07/30 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز_ بغداد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، السبت، استئناف العمل في ملعب الرصافة الأولمبي "عمو بابا" سعة 30 ألف متفرج في العاصمة بغداد، بعهدة الشركة المنفذة الاسبانية "تري ارينا".





وقال معاون مدير الدائرة الهندسية والفنية في الوزارة أياد طارق في بيان، إن "ملعب الرصافة الأولمبي يعد من المشاريع الاستراتيجية الرياضية التي عملت الوزارة على انجازها في عام 2012، توقف العمل به بسبب العديد من الازمات منها الازمة المالية والحظر الصحي إزاء انتشار فايروس كورونا، والان تم استئناف العمل من قبل الوزارة بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والمالية في توفير الدعم المالي لإنجاز المشروع ودخوله للخدمة الرياضية، بعد تذليل جميع المعوقات الادارية والمالية من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال".

واضاف، ان "الملعب يتسع الى 30 ألف متفرج فضلا عن ملعبين ثانويين للتدريب الأول سعته 2000 متفرج، والأخر يتسع الى 500 متفرج، وبناية فندقية تم انجاز الأسس لها، وموقف خاص للسيارات وواحات خضراء ومرافق اخرى"، مشيرا الى ان "كلفة المشروع هي (114) مليار دينار عراقي، والنسبة الانجاز الفني هي 62%، ونسبة الانجاز المالي هي 60%".

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