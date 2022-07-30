هالر سيخضع لعلاج كيميائي ويبتعد عدة أشهر عن دورتموند

2022/07/30 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهاجم العاجي سيباستيان هالر (وسط) خلال تمارين منتخب بلاده استعداداً لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.أبيدجان، في 1 حزيران/يونيو 2022 © ا ف ب ايسوف سانوغو برلين (أ ف ب) – سيخضع المهاجم العاجي سيباستيان هالر لعلاج كيميائي يبعده عن فريقه بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عدة أشهر، بعد أن أظهرت النتائج النسيجية […]

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