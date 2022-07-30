2022/07/30 | 18:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من استمرار "التشنج السياسي" في البلاد، بعد اقتحام أنصار تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضًا على تولي مرشح كتلة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع اعتصام أنصار الصدر وحشد "التنسيقي".. الكاظمي يحذر من استمرار "التشنج السياسي" بالعراق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع اعتصام أنصار الصدر وحشد "التنسيقي".. الكاظمي يحذر من استمرار "التشنج السياسي" بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).