2022/07/30 | 18:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انخفضت نسبة الاصابة بكورونا في العراق الى ادنى مستوى منذ اسابيع، حيث بلغت 19% بعد ان بلغت ذورتها عند 35%.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 1273 اصابة باجراء 6461 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 19% فقط، منخفضة عن ذروتها البالغة 35%، مايشير الى قرب انتهاء الموجة الخامسة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسبة الاصابة بكورونا عند اقل مستوى منذ اسابيع) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسبة الاصابة بكورونا عند اقل مستوى منذ اسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).