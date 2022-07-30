2022/07/30 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

🔴 عاجل/ الحلبوسي: تقرر

أولاً: تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر.

ثانيا: أدعو القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، الذين أدعوهم إلى الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يقرر تعليق جلسات البرلمان ويوجه دعوة للكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يقرر تعليق جلسات البرلمان ويوجه دعوة للكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).