2022/07/30 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العزم يدعو لتغليب المصالح العليا للوطن ويؤكد دعمه للسلطة القضائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العزم يدعو لتغليب المصالح العليا للوطن ويؤكد دعمه للسلطة القضائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العزم يدعو لتغليب المصالح العليا للوطن ويؤكد دعمه للسلطة القضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).