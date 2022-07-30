تحديد موعد تظاهرات جمهور الإطار التنسيقي في بغداد - عاجل

2022/07/30 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف قيادي بارز في الاطار التنسيقي، اليوم السبت، عن موعد تظاهرة جمهور الاطار، التي دعا اليها قادة الاطار وفق بيان رسمي.

وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "يوم غد الأحد، الساعة السادسة مساء سوف ينزل جمهور الاطار التنسيقي في تظاهرة حاشدة لرفض أي تجاوز على القضاء وهيبة الدولة".

وبين انه "حتى اللحظة لم يتم تحديد مكان محدد للتظاهرة وهو محل بحث بين قادة الاطار التنسيقي، لكن على الاغلب سيكون في ساحة عبد العزيز الحكيم وسط العاصمة بغداد".

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