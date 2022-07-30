العبادي يدعو القادة إلى الحوار والاتفاق وأن يكون العراق وأمنه ومصالح أبنائه هو الكلمة السواء

2022/07/30 | 18:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

دعا رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، اليوم السبت، القادة إلى الحوار والاتفاق، وأن يكون العراق وأمنه ومصالح أبنائه هو الكلمة السواء”.

وقال العبادي في بيان صحفي تلقت “خبر برس”(واخ) “من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية، ندعو القادة الى الحوار والاتفاق، على أن يكون العراق وأمنه ومصالح أبنائه هو الكلمة السواء التي يجب أن نتفانى في سبيلها، إنقاذاً من الفتن والمنزلقات.

وأضاف “أملي من الاخوة والكتل جميعا، اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على الخلافات كافة التي قد تعصف بأمن واستقرار البلاد.

وتابع “من هذا المنطلق نعلن استعدادنا لتقريب وجهات النظر بين الأخوة للخروج من عنق الأزمة، وابعاد الوطن والمواطنين عن أي فتنة لا سمح الله”.

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