مطالباً تقديم التنازلات “المتبادلة”.. العامري يدعو الإطار التنسيقي والتيار الصدري للتهدئة وضبط النفس والتأني

2022/07/30 | 18:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، الإطار التنسيقي والتيار الصدري الى اعتماد نهج “التهدئة وضبط النفس والتأني”، مبينا أن ما جرى حالياً يدور ضمن حدود الممارسة الديمقراطية، مطالباً بتقديم التنازلات “المتبادلة”.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ) “الى جميع الأخوة الاعزاء شركاء الوطن في الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وكل من تهمه حياة العراق والعراقيين، أدعوكم جميعا الى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأني، وترجيح اسلوب الحوار والتفاهم البناء من أجل تجاوز الخلافات، التي مهما كانت فهي قابلة للحل والتفكيك بهدوء وبعيداً عن الانفعالات”.

وأضاف العامري أن “كل ما جرى لغاية الآن يدور في حدود الممارسة الديمقراطية إلا أن شعبنا الصابر ينظر بخوف وحذر الى ما يمكن أن تجرّه الأوضاع الحالية من فتنة، وما يمكن ان يسببه الانفلات من إراقة للدماء لا سمح الله، وبذلك تتحقق امنيات اعداء العراق الذين يتربصون به الدوائر”.

ودعا العامري “جميع الاخوة المعنيين بهذه الازمة الى البدء بتهيئة الحلول السلمية التي تلبي المطالب السياسية على أساس التفاهم والتنازلات المتبادلة واحترام الدستور والقانون، فالعراق في وضع لا يحسد عليه ويجب علينا جميعا تجنيبه المزيد من المشاكل والمعاناة والانتظار العقيم أدعو الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى”.

وختم العامري كلمته بـ “الله الله بوحدة الكلمة، الله الله برص الصفوف ، الله الله بالعراق”

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