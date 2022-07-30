2022/07/30 | 18:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | وكالة الأنباء العراقية: رئيس البرلمان العراقي يقرر تعليق عقد الجلسات حتى إشعار آخر

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