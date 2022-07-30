تحالف العزم يدعو إلى تغليب المصالح العليا للوطن

2022/07/30 | 19:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعدعا تحالف العزم، اليوم السبت، القوى السياسية إلى تغليب المصالح العليا للوطن وإبعاد أي صراع سياسي عن المؤسسة القضائية.وشدد التحالف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، على "معالجة الامور عبر الحوار المفتوح والتواصل المباشر بين القادة السياسيين وتحييد الوسائل الميدانية".وأكد البيان، على "حصر الحوار داخل البيت السياسي العراقي بعيدا عن التأثر بالخارج او التأثير على الشارع واللجوء اليه، تجنبا لوقوع ما لا يحمد عقباه".





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