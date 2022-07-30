2022/07/30 | 19:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمهورنا وقع تحت ضغط الازمة التي اضحت نتائجها مخيفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق جديد للمالكي على الاحداث الجارية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق جديد للمالكي على الاحداث الجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).