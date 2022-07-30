نادي الشرطة يحسم مصير علي حصني

2022/07/30 | 19:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حسم نادي الشرطة الرياضي، مصير لاعبه علي حصني بعد التعاقد مع اللاعب أحمد فرحان.وتعاقد نادي الشرطة مع الجناح احمد فرحان، قادماً من صفوف نفط البصرة وهو يلعب بنفس مركز اللاعب علي حصني.وقال مدير إعلام النادي حسين الخرساني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب علي حصني باقٍ مع نادي الشرطة، اللاعب مازال […]

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