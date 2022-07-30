مدير مكتب الصدر: التظاهرات ليست صدرية ولم ترتبط بترشيح محمد شياع- عاجل

2022/07/30 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد مدير مكتب الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، اليوم السبت، بان التظاهرات الحالية ليست تحت قيادة التيار وانما التيار جزءاً منها، مبينا ان التظاهرات غير مرتبطة بترشيح محمد شياع.

وقال الجابري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "التظاهرات التي تجري حاليا هي ليست تابعة للتيار الصدري وانما التيار جزءاً منها وليس بقيادته".

وأضاف ان "الحل يكمن بخروج الوجوه الفاسدة المعروفة إضافة الى ترشيق بعض الموجودين بالقضاء حينها ممكن النظر ببعض الحلول"، مبينا ان "التظاهرات غير مرتبطة بمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع وإنما بالفساد فأن تم تغيير السوداني تم تبديله بفاسد اخر وهذا مالا نقبله".

وأفاد الجابري ان "ابناء الشعب يريدون حكومة حقيقية تخدم كل العراقيين"، مشيرا الى ان "التيار عندما يكون جزءاً من التظاهرات هو جزء من الشعب ومواقفه للوطن وليس للخارج".

واوضح الجابري ان "تغريدات الصدر حول التظاهرات او وزيره صالح محمد العراقي او ابرهيم الجابري او غيرهم معرفين من ولمن ننتمي لكن الكثير من ابناء الشعب يغردون حول الدعوات للتظاهرات والشعب لايعرفهم فيقول البعض ان التظاهرات صدرية".

وتابع "نؤكد بأن التظاهرات عراقية خرج فيها كل ابناء الشعب العراقي والتيار غير متبني لهذه التظاهرات".

وبشأن دعوات الاطار الى الحوار أوضح الجابري ان "الصدر فوض الأمر للشعب والشعب اختار ان يدخل للبرلمان باعتصامات بعد ان عانى من الذل والمعاناة".

وأشار الى ان "الشعب لديه سوء ضن بالحكومات وأزمة ثقة".

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