العامري يدعو الصدر إلى الحوار الجاد مع الإطار التنسيقي

2022/07/30 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى الحوار الجاد مع الإطار التنسيقي.

ادناه نص بيان العامري:

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