تابع مباشرة مسار الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة والمتجه إلى الأرض

2022/07/30 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​توقع خبراء فلك دخول حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة إلى غلاف الأرض ظهر السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسط عدم وضوح للمكان الذي سيسقط فيه.

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