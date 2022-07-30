2022/07/30 | 19:07 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يدعو لعقد حوار وطني أولاً على المسلة.

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