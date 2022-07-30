تيار الحكمة يصف المعتدين على مقراته بالمجموعة الضالة

2022/07/30 | 19:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وصف عضو تيار الحكمة الوطني، أحمد العيساوي، 07/30/2022، من هاجموا مقرات التيار بـ مجموعة...

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