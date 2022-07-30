2022/07/30 | 19:10 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتظاهرون يواصلون الاعتصام المفتوح داخل مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZbSZb4spvHo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتظاهرون يواصلون الاعتصام المفتوح داخل مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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