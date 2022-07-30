شاهد .. المتظاهرون يشربون القهوة داخل البرلمان العراقي

2022/07/30 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

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المتظاهرون يشربون القهوة داخل البرلمان العراقي#العراق #البرلمان_العراقي #التيار_الصدري #المنطقة_الخضراء #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/Yvco5ve73U

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) July 30, 2022

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المتظاهرون يشربون القهوة داخل البرلمان العراقي

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