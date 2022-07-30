2022/07/30 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن إعادة فتح ساحة التحرير أمام حركة العجلات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية إعادة فتح ساحة التحرير وسط بغداد أمام حركة العجلات".

هذا وكانت ساحة التحرير قد أغلقت على خلفية انطلاق تظاهرة لأنصار التيار الصدري صباح اليوم السبت.

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