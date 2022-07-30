الإطار التنسيقي يؤجل تظاهراته إلى اشعار اخر - عاجل

2022/07/30 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قرر الإطار التنسيقي، اليوم السبت، تأجيل تظاهراته المقرر انطلاقها غدا إلى اشعار اخر.

وقالت اللجنة التحضيرية لتظاهرات الدفاع عن الشرعية الدستورية في بيان تلقته (بغداد اليوم) "إلى كافة أبناء شعبنا العزيز ، بناءً على بيانات الأخوة قادة الإطار التنسيقي وتدخل شيوخ العشائر الكريمة ورجال الدين الأفاضل تقرر تأجيل موعد التظاهرات المدافعة عن الدولة ومؤسساتها إلى إشعار آخر وإعطاء وقت للحوار والحلول الإيجابية السياسية لضمان وحدة الصف وتجنبا للفتنة وتفويت الفرصة على مدعيها".

هذا وكان الإطار التنسيقي قد دعا في وقت سابق أنصاره إلى الخروج بتظاهرة حاشدة يوم غد الأحد تحت شعار تظاهرات الدفاع عن الشرعية الدستورية.

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