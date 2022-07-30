الانواء الجوية تحدد موعد ارتفاع درجات الحرارة

2022/07/30 | 20:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا الارتفاع يستمر لعدة أيام للمحافظات كافة.

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