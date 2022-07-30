2022/07/30 | 20:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار حذرت عشائر ذي قار، اليوم السبت، من فتنة داخلية تقف ورائها امريكا والسعودية هدفها تعميق الفرقة والخلاف بين اخوة المذهب والعقيدة وتحقيق الهدف الاساسي بتعطيل تشكيل الحكومة المقبلة.وقال الشيخ مروان الدرعان في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “ما يحث في الساحة العراقية الان هو محاولة تعمل عليها امريكا ودول الخليج لخلق اقتتال شيعي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ورائها امريكا والسعودية.. عشائر ذي قار تحذر من “فتنة التفريق” بين الاخوة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ورائها امريكا والسعودية.. عشائر ذي قار تحذر من “فتنة التفريق” بين الاخوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).