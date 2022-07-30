شاهد.. فيضانات مدمرة في إيران تودي بحياة 53 شخصًا على الأقل

2022/07/30 | 20:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ما لا يقل عن 53 شخصًا مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة ضربت المدن في جميع أنحاء المحافظات الإيرانية في الأيام القليلة الماضية، وفقًا لرئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر، مهدي فاليبور، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية الجمعة.

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