الأنواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة ابتداءً من الاثنين المقبل

2022/07/30 | 20:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة.وقال قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بمتابعة مديرها العام علي محسن هاشم وباشراف مدير قسم التنبؤ حيدر حبيب أصدر القسم تقريره الخاص بارتفاع درجات الحرارة التي سوف تشهدها البلاد الاثنين القادم".وأضاف، أنه "من المتوقع أن تتأثر البلاد بارتفاع درجات الحرارة للمنطقتين الوسطى والجنوبية نتيجة تعمق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي والذي يسبب ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة في عموم البلاد ابتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق 1 آب 2022 ويستمر هذا الارتفاع لعدة ايام للمحافظات كافة ويكون اقل شدة في المنطقة الشمالية".ودعت الهيئة المواطنين الذين يتأثرون بالارتفاع العالي لدرجات الحرارة الى عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة في مثل هكذا ارتفاع لتجنب حالات الاعياء والأضرار الصحية".





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