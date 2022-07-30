"أنا أكره الروس".. فيديو لدبلوماسية أوروبية يشعل غضب موسكو

2022/07/30 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت وزارة الخارجية الروسية، السبت، السلوك "المشين" لدبلوماسية نروجية في روسيا بعد أن تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو من كاميرا مراقبة لمكتب استقبال أحد الفنادق ظهرت فيه وهي تقول بوضوح "أنا أكره الروس".

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