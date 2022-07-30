بدعم أوروبي.. بدء العمل بإنشاء

2022/07/30 | 20:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن محافظ ميسان علي دواي، السبت، الشروع بالعمل لإنشاء سوق العمارة العصري، مؤكداً أن المشروع سيوفر الكثير من فرص العمل وينشط الحركة التجارية في المحافظة.

وقال دواي لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "تم الشروع بالعمل بسوق العمارة العصري الخاص من خلال اتفاق التعاون الذي تم توقيعه بين محافظة ميسان ورابطة اتحاد البلديات والمنفذ بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي".

وأشار إلى أنه "وجه بالاهتمام بالأعمال وتنفيذها حسب المواصفات المطلوبة"، مشدداً، على "ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفة العمل من أجل انجازه بالوقت المحدد".

وأكد دواي، على "أهمية مشروع سوق العمارة العصري، الذي سيوفر الكثير من فرص العمل وتنشيط الحركة التجارية في المحافظة".

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