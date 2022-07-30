موجة حر شديدة تجتاح العراق بدءاً من هذا الموعد

2022/07/30 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن موجة حر شديدة ستجتاح العراق بدءًا من يوم الاثنين المقبل.وقالت الهيئة في بيان، إنه “من المتوقع ان يتعمق تأثير امتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي والذي ترافقه كتلة هوائية حارة ورطبة مما يسبب ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويستمر هذا الارتفاع لعدة أيام”.

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