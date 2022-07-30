2022/07/30 | 20:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: السبت 07/30/2022 فتح جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء التيار الصدري يوجه بعدم تنظيم...

ظهرت المقالة أحداث تموز: فتح جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء أولاً على المسلة.

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