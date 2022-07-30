2022/07/30 | 20:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او...

ظهرت المقالة الخزعلي: دعوات مسؤولة من قادة الإطار لتغليب لغة الحوار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: دعوات مسؤولة من قادة الإطار لتغليب لغة الحوار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: دعوات مسؤولة من قادة الإطار لتغليب لغة الحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).