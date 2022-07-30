أسلحة جوية روسية عالية الدقّة تدمّر قطاراً عسكرياً و140 قومياً وجرح آخرين

2022/07/30 | 20:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 250 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال عمليات للقوات الروسية في أنحاء متفرقة من إقليم دونباس وأوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.

ففي إفادته الصحفية اليوم السبت، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف إن “أسلحة جوية عالية الدقة دمرت مساء يوم الخميس 28 يوليو، قطاراً عسكرياً في محطة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضاف كوناشينكوف أن “القطار كان يحمل كتيبة هجومية من اللواء الأول المستقل التابع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

وأوضح أن الضربة “أسفرت عن مقتل أكثر من 140 قوميا وإصابة نحو 250 آخرين”.

إضافة إلى هؤلاء قتل 110 مسلحين من القوميين الأوكرانيين في ضربات للقوات الفضائية الروسية على أنحاء متفرقة في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا، وفقا لما أعلنه كوناشينكوف.

وعلى الصعيد ذاته، استهدفت القوات الروسية، بواسطة صواريخ إسكندر، نقطة انتشار مؤقتة للكتيبة القومية المتطرفة “كراكن” وتم القضاء على 30 نازياً، بحسب ما ذكرت سبوتنيك.

وفي منطقة أرتيوموفسك، أصيبت نقطة الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي الرابع عشر من القوات الأوكرانية، وبلغت الخسائر 50 جندياً.

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