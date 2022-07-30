أبو الغيظ يدعو جميع القوى السياسية العراقية على وقف منحنى التصعيد وإعلاء صوت الحكمة

2022/07/30 | 20:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، جميع القوى السياسية العراقية للعمل بسرعة على وقف منحنى التصعيد، وإعلاء صوت الحكمة.

وصرّح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام وتابعته وكالة خبر برس (واخ) بأن “أبو الغيط يتابع عن كثب مجريات الأزمة الجارية بالعراق، وأنه يضم صوته إلى صوت القيادات العراقية الحكيمة التي تطالب بضرورة تحمل الجميع المسؤولية، وأن تتصرف كل الأطراف بتعقل وأن تضع مصلحة العراق العليا قبل أية مصالح شخصية او حزبية ضيقة”.

وأضاف، أن “أبو الغيط يحث على وقف منحنى التصعيد الذى قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة، ويشدّد على أن خروج الأمور عن السيطرة لن يكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف”.

وأوضح أن “الأمين العام يؤكد أن الحوار يظل الوسيلة الوحيدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الحالية، وأن الأمر يتطلب حواراً حقيقياً ومخلصاً بين مختلف مكونات الطيف السياسي مع البعد عن التشنج أو الرغبة في الاستئثار”.

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