2022/07/30 | 20:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

وجّه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، رسالة شخصية الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، داعياً خلالها إلى “الحوار الجاد”.

وقال العامري في بيان تلقت خبر برس (واخ) نسخة منه “أدعو مخلصاً أخانا العزيز مقتدى الصدر، إلى الحوار الجاد مع الأخوة في الاطار التنسيقي، لإيجاد مخرج لما وصلت إليه العملية السياسية من اسنداد سياسي، والتفكير بالحلول الممكنة لتجنيب البلاد والعباد أي مخاطر محتملة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس تحالف الفتح يوجه رسالة شخصية للسيد الصدر يدعوه لـ”الحوار الجاد”) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس تحالف الفتح يوجه رسالة شخصية للسيد الصدر يدعوه لـ”الحوار الجاد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).