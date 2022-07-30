عضو لجنة الدفاع النيابية يدعو إلى الحوار والتهدئة وضبط النفس

2022/07/30 | 20:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب حسين هاشم العامري، اليوم السبت، جميع القوى السياسية في البلاد إلى التهدئة وضبط النفس واللجوء إلى الحوار باعتباره الطريق الأسلم للمضي بالبلد إلى بر الأمان .واكد العامري في بيان تلقته ايرث نيوز، على “ضرورة تدارك الأزمة من قبل جميع القادة والقوى السياسية الوطنية التي عبرت […]

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