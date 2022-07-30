الرئيس صالح يدعو لعقد حوار وطني وتغليب لغة العقل

2022/07/30 | 20:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم

السبت، الى تغليب لغة العقل وعقد حوار

وطني صادق.

وقال صالح في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الظرف الدقيق الذي يمر

ببلدنا اليوم يستدعي من الجميع التزام

التهدئة و

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