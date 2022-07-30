دعا لاتخاذ موقف مسؤول يستوعب الصدمة.. المالكي: السلطة التشريعية سقطت

2022/07/30 | 20:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم السبت، إن المؤسسة

التشريعية في العراق (البرلمان) "سقطت"

بعد اقتحامها من قبل أنصار التيار

الصدري، في وقت دعا فيه رئيس تحالف

الفتح هادي العامري زعيم

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