الحلبوسي: تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر

2022/07/30 | 20:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم السبت، تعليق عقد جلسات مجلس

النواب حتى إشعار آخر، داعياً في ذات

الوقت القائد العام للقوات المسلحة

مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ التدابير

اللازمة لحماية المؤسسات، وح

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