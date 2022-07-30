الخبرة العسكرية ليست مطلوبة.. روسيا تجند آلاف المتطوعين لتجديد صفوفها في أوكرانيا

2022/07/30 | 20:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جميع أنحاء روسيا، يتم تشكيل كتائب المتطوعين للانتشار في الحرب في أوكرانيا، للانضمام إلى ما يسمى "العملية العسكرية الخاصة" التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في فبراير/ شباط.

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