الإعلان عن فائز بـ 1.33 مليار دولار في اليانصيب الأميركي

2022/07/30 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت شبكة مشاركة في يانصيب "ميغا ميليينز" الأميركي، ليل الجمعة، بجائزة كبرى تفوق قيمتها 1,33 مليار دولار، في إحدى أكبر المكافآت المالية في تاريخ ألعاب اليانصيب، وفق ما أعلن المنظمون، السبت.

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