الإعلام الرقمي يستنكر حملات التحريض مدفوعة الثمن لاتباع الاحزاب

2022/07/30 | 21:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الجهات المتطرفة إنما تهدف بهاشتاكاتها وتحريضها، الى تدمير البلاد.

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